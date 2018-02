O amor de um cão pela sua família

Era uma vez um cachorro muito bagunceiro que adorava a família com quem morava. Para ajudar, ele provava a comida das pessoas, cavava o jardim em busca de tesouros e deixava o jornal bem organizado. E, para não dar trabalho, o cão se alimentava sozinho.

Ele achava que sempre estava agradando, mas…

Com um texto simples e desenhos divertidos, a escritora e ilustradora Marta Altés narra em Não! o relacionamento do animal de estimação com a sua família. O livro foi indicado ao prêmio The People’s Book Prize 2012, da Inglaterra.

Serviço

Não!

Escritora e ilustradora: Marta Altés

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 30,50