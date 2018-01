NYT: Os 10 melhores livros para crianças publicados nos EUA

O jornal norte-americano The New York Times publicou nesta semana a lista dos 10 melhores livros ilustrados para crianças publicados neste ano nos Estados Unidos. Desde 1952, o NYT convoca um painel independente de especialistas para selecionar as obras, julgadas, segundo a publicação, puramente por seu mérito artístico.

Neste ano, fizeram parte do júri Frank Viva, escritor e ilustrador, vencedor de diversos prêmios na área, autor de Outstanding in the Rain e Young Frank, Architect; Monica Edinger, educadora e professora há mais de 25 anos, autora de África is my Home; e Marjorie Ingall, colaboradora frequente de resenhas para o The Times e outras publicações, além de autora de Mamaleh Knows Best, que será lançado no ano que vem.

Confira os livros selecionados, em ordem alfabética: