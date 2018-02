Nordeste ganha 1º Festival Internacional de Literatura Infantil de Garanhuns

A cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano, está em festa. O município, que tem quase 130 mil habitantes, segundo o IBGE, e fica a pouco mais de 200 quilômetros do Recife, promove de 9 a 12 de outubro o 1º Festival Internacional de Literatura Infantil de Garanhuns (Filig). De acordo com o escritor Antonio Nunes, o Tonton, curador do evento, trata-se do primeiro festival internacional literário dedicado às crianças no Nordeste brasileiro.

O Filig apresenta o tema Literatura Infantil – Construindo Cidadãos. A ideia, conta Tonton, é mostrar que o hábito de leitura na vida das crianças pode transformá-las e ajudá-las a serem cidadãos e leitores críticos. “Queremos reunir não apenas leitores de Garanhuns, mas de todas as cidades próximas”, diz o curador.

Não foi à toa que o município foi escolhido para sediar o evento. Nos últimos anos, a cidade passou a acolher uma extensa programação cultural, parte dela literária, como o Festival de Literatura de Garanhuns, e a realizar diversas ações com foco na literatura infantil, como a implementação de salas de leitura e a realização de bienais de livro.

Entre os autores estrangeiros convidados para esta 1ª edição estão as escritoras Irene Vasco, da Colômbia, Florencia Esses, da Argentina, e a ilustradora Eleonora Arroyo, também argentina. Já entre os brasileiros estão os ilustradores Nireuda Longobardi, Laerte Silvino e José Carlos Braga Câmara e a escritora Sandra Pina (clique aqui para ver a programação completa).

Além de bate-papo, performances de ilustração, lançamentos e oficinas, o Filig homenageará autores da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil (Aeilij), que em 2014 completa 15 anos. Haverá uma exposição com ilustrações e textos inéditos dos fundadores da associação. Durante o dia, a programação ocorrerá no Parque Ruben van der Linden, conhecido como Pau Pombo, e à noite, ela seguirá para o o auditório do Sesc de Garanhuns. Todas as atividades são gratuítas.

A organização espera receber nesta primeira edição do festival cerca de 6 mil pessoas. Mas a proposta é mais ampla do que os dias do evento. De agosto a dezembro foram realizadas oficinas de formação de mediadores e leitura e para gestores de bibliotecas públicas na cidade.

Serviço

1º Festival Internacional de Literatura Infantil de Garanhuns (Filig)

Quando: de 9 a 12 de outubro

Onde: Garanhuns, em Pernambuco

Informações sobre programação, a cidade, hospedagem e outras atrações: http://filigfestival.com.br

