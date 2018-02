No carnaval da Biblioteca Monteiro Lobato, bloco homenageia Marques de Rabicó

Se um quadro pode nos fazer interessar pela obra de um pintor e uma música, pelos discos de uma banda, um bloco de carnaval pode, sim, ser o primeiro contato com os livros de um escritor. Isso já aconteceu inúmeras vezes com crianças que participam do Bloco das Emílias e Viscondes, que nesta sexta-feira, 28, percorrerá pelo nono ano o quarteirão da Vila Buarque, na região central, que cerca a biblioteca Monteiro Lobato.

Neste ano, o bloco, que sempre escolhe um personagem da obra de Lobato para homenagear, terá o Marques de Rabicó no centro do samba. No mês que antecedeu o desfile, funcionários da biblioteca e da ONG Espaço Arterial e crianças se debruçaram sobre os livros de Lobato atrás de Rabicó. Fizeram oficinas de fantasia e de percussão, criaram um samba-enredo e fabricaram um grande boneco do homenageado, como fazem com todos os escolhidos.

“Além de divulgar a literatura de Monteiro Lobato para as crianças, queremos resgatar o carnaval de rua, que é uma manifestação cultural pouco conhecida entre as crianças das grandes capitais da Região Sudeste”, conta Sueli Nemen Rocha, diretora da Biblioteca Monteiro Lobato.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano são esperadas cerca de 200 crianças. O bloco sairá às 15 horas, com concentração prevista para às 14 horas na Praça Rotary, onde fica a Biblioteca Monteiro Lobato. Endereço: Rua General Jardim, 485, na Vila Buarque, centro. Informações: (11) 3256-4122.

Foto: Sylvia Masini/2010