Neil Gaiman e Dave McKean fazem filho trocar pai por dois peixinhos dourados

O título parece dramático, mas a história é surreal, bem humorada e nada moralista. E, apesar de o menino trocar o pai por dois peixinhos dourados, você provavelmente vai gostar dele e da irmã. Os personagens são cativantes e as ilustrações, incríveis, coloridas, cheias de detalhes a cada página de O Dia Em Que Troquei Meu Pai Por Dois Peixinhos Dourados, de Neil Gaiman e Dave McKean.

Mas comecemos do início. Um dia a mãe sai de casa e deixa o filho e a filha caçula com o pai, logo na primeira página descrito como um homem que não presta atenção em mais nada quando está lendo jornal. E neste momento ele está fazendo exatamente isso.

As crianças brincam no jardim quando Nathan aparece com um aquário nas mãos. O garoto fica encantando e pergunta ao amigo se ele topa trocá-lo por algum brinquedo. Os dois sobem para o quarto e o menino sugere várias coisas: bonecos, cartões de beisebol, livros, flauta, marionetes, etc. Nathan não se anima com nada.

O menino então faz a proposta: que tal trocar o aquário com os dois peixinhos pelo meu pai? A irmã critica e alerta que a mãe não vai gostar nada da ideia. Mas a troca é feita.

A mãe volta para casa e, claro, fica doida. Ordena então que o filho desfaça a troca e recupere o pai. Os irmãos começam então uma peregrinação pela cidade em busca do pai. Quando chegam à casa de Nathan ele já havia trocado o pai por uma guitarra, e quem pegou o pai também havia o passado para frente…

Conhecido por suas graphic novels, McKean cria cenas com sobreposições de desenhos e colagens. Suas imagens têm textura e volume, mas o traço é delicado, tal como um papel vegetal.

O Dia Em Que Troquei Meu Pai Por Dois Peixinhos Dourados

Escritor: Neil Gaiman

Ilustrador: Dave McKean

Tradução: Viviane Diniz

Editora: Rocco

Preço: R$ 32