Skate, cidadania e música

SK8 – Manual do Pequeno Skatista Cidadão é um livro para quem se interessa pelo universo do skate, hoje quase tão popular entre as crianças como a bicicleta. A ideia de escrever sobre o assunto nasceu da música SK8, da banda Pequeno Cidadão, que faz rock psicodélico para crianças. Para quem não conhece, vale a pena ir atrás: letras divertidíssimas e som de altíssima qualidade feito pelos músicos Antonio Pinto, Edgard Scandurra e Taciana Barros e pelos filhos desses músicos.

Mas voltemos ao livro. SK8 – Manual do Pequeno Skatista Cidadão, de Vinicius Patrial e Jimmy Leroy, pode ser dividido em várias partes. Ele é composto pelos quadrinhos No Embalo…, que fala dos irmãos Tico e Pepeu. Pepeu, o mais velho, adora andar de skate, diferentemente de Tico, que tem medo de não conseguir se equilibrar e, assim, se machucar. A história mostra como o skate aproxima os dois e o esforço de Pepeu para ensinar o irmão mais novo a praticar o esporte, por diversão.

O livro traz também informações sobre o surgimento do skate, uma evolução do scooter e dos patins, presentes no universo das crianças desde os anos 20. Fala sobre a criação de regras e competições, que transformaram a brincadeira em um esporte, e das constantes evoluções – hoje, federações e confederações de todo o mundo reconhecem dez modalidades, como Street, Vertical, Half Pipe e Bowl, entre outras.

Há ainda um dicionário com os principais termos específicos, como dropar, que é “descer do topo de uma rampa ou ladeira”. Duas páginas são dedicadas às gírias mais usadas pelos skatistas, é bem divertido! Por fim, o livro traz Os 10 Princípios do Skatista Cidadão, para as crianças entrarem de cabeça no esporte.

Para quem gostou, aqui vai o convite: o lançamento de SK8 – Manual do Pequeno Skatista Cidadão será amanhã, às 11 horas, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, em São Paulo (o endereço certinho está acima, no convite). Além da sessão de autógrafos, haverá pocket-show do Pequeno Cidadão e participação do skatista Rene Shiguetto, tetra campeão brasileiro.

Serviço

SK8 – Manual do Pequeno Skatista Cidadão

Escritor: Vinicius Patrial

Ilustrador: Jimmy Loroy

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 33