Morre a escritora Maria Heloisa Penteado

A escritora e ilustradora Maria Heloisa Penteado, autora de livros incríveis que marcaram a infância de uma geração, entre eles Lúcia Já-Vou-Indo, No Reino Perdido do Beleléu e Marcus Robô, morreu neste domingo, dia 2 de novembro, aos 95 anos. Maria Heloisa havia sido levada para um hospital na sexta-feira, com falta de ar. Ela morava na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, com a irmã Maria Helena (acima as duas; Maria Heloisa está à esquerda).

Maria Heloisa foi uma das minhas paixões de criança. Reli um número incontável de vezes o Lúcia Já-Vou-Indo e guardo até hoje este meu primeiro exemplar, já amarelado. Tive a honra de entrevistá-la na companhia do querido fotógrafo Sergio Castro, em maio do ano passado, quando a Editora Ática relançou alguns de seus livros.

Abaixo, coloca a matéria que fiz na época para o Caderno 2. Para quem quiser lembrar e guardar.