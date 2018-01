Moriconi transforma canção de Tatit em livro ilustrado

O livro ilustrado é um tipo de livro muito especial. Nele, as duas linguagens – texto e imagem – são importantes para contar a história. Quem lê apenas as palavras ou as ilustrações tem acesso a apenas parte da narrativa.

No livro ilustrado, texto e imagem se relacionam das mais variadas maneiras – e isso é uma das coisas que mais me fascinam na chamada literatura infantil. Há imagens que ressaltam determinado aspecto do texto; outras contradizem, ironizam, traçam narrativas paralelas.

Hoje, vou apresentar um livro em que a imagem modifica a interpretação do texto. Dá para imaginar?

O livro em questão é O Rei, que foi lançado no fim de 2015 pela Editora Jujuba. O texto talvez você conheça: trata-se da letra da canção O Rei, do linguista, professor e compositor Luiz Tatit, um dos fundadores do Grupo Rumo, criado na década de 70. Esta canção foi gravada por Tatit em 1997, em seu primeiro CD solo, Felicidade.

A ideia de transformar a letra de O Rei em um livro ilustrado foi de Daniela Padilha, fundadora e editora da Jujuba. Ela conta que há anos pensava que, se um dia tivesse uma editora, faria a canção virar livro. “Conversei há três anos com o Tatit e fiz a proposta. Ele disse que não entendia nada de livro ilustrado, mas aceitou o projeto.” Com o aval, Daniela passou a procurar um ilustrador. Foram várias tentativas até chegar ao artista plástico, ilustrador e escritor Renato Moriconi, que vira e mexe está nesta Estante de Letrinhas (conheça abaixo outros trabalhos do autor).

Na letra, Tatit conta a história de um rei que não era levado muito a sério por seus súditos, mas também não se importava com isso, pois tinha ciência de seu poder. Um dia, um feitiço devasta o país, leva a população à miséria. Surge, então, a questão: “Qual é o rei que não morre e nunca envelhece e que é vitalício?” O rei vai às ruas e é questionado: “Qual é o rei que não morre, meu rei? Nos ajude a entender esse enigma”.

“O rei ainda mora num grande palácio

em cima do morro,

com toda família real.

Já acabou a monarquia

faz tempo.

Ninguém mais vê função

nesse rei.

E o rei,

superaltivo,

não se precipita,

fica na dele.

Ele sabe que rei é rei,

o resto é bobagem.

Se a coisa complica

é o rei que resolve.

Só o rei é real.”

Com seus desenhos, Moriconi transformou o Rei no majestoso Sol e reinterpretou a canção, transformando o que seria esse feitiço que arrasou a população. Não vou te contar, claro, para não perder a graça. A leitura de Moriconi surpreendeu Daniela, Tatit, a mim e – aposto – vai te surpreender também.

O projeto gráfico, também de Moriconi, faz referências diretas ao fato de o texto ser a letra de uma canção e revela o rei-Sol assim que o livro é retirado da espécie de sobrecapa que o acompanha. Esta sobrecapa é do tamanho de um LP, e a capa do livro bem que poderia ser a de um disco. Há também pentagramas espalhados pelas páginas, planetas que substituem as notas musicais e clave de sol. Um capricho só.

Tranças. Também no fim do ano passado, conheci outro trabalho de Moriconi que me encantou. Trata-se da série Tranças, da Pipoca Press, editora independente dos designers e editores Manon Bourgeade e Pedro Lima. São dois minilivros-imagem sanfonados, com 15 dobras cada. A primeira imagem revela uma mulher com tranças. Conforme as sanfonas são abertas, a trança vai crescendo, tal qual à de Rapunzel, até chegar à ponta, onde um personagem a espera.

A produção de Tranças é artesanal. O miolo foi impresso em serigrafia e as capas, carimbadas – a de trás vem com um ganchinho para que o minilivro-imagem possa ser colocado na parede.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Moriconi, acesse Uniforme, Bárbaro e Bocejo, entre outros.

