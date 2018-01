Mônica, de Mauricio de Sousa, sai do HQ e vira livro ilustrado

A primeira história publicada na revista Mônica, em maio de 1970, está de volta. Mônica é Daltônica? acaba de chegar às livrarias em uma nova versão, parceria da Companhia das Letrinhas com a Mauricio de Sousa Editora. A sexta republicação da clássica história traz desenhos do premiadíssimo escritor e ilustrador Odilon Moraes, descritas pelo “pai” da Mônica como uma “arte espetacular”.

O livro, conta Mauricio de Sousa no texto em que apresenta a proposta, “inaugura uma nova etapa do processo de permitir que a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, o Astronauta, o Penadinho, o Horário e tantos outros sejam reinterpretados por diversos autores, agora na literatura infantil”. Mônica é Daltônica? inaugura a Coleção Turma da Mônica, com os clássicos de Mauricio de Sousa desenhados por alguns dos mais importantes ilustradores brasileiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A coleção é parte da metamorfose pela qual vem passando os personagens da turma, que até 2009 sofreram alterações visuais apenas decorrentes da evolução do traço de Mauricio. Naquela data, quando o autor completou 50 anos de carreira, foram publicados três livros da série MSP 50, em que 150 autores criaram histórias curtas com os personagens, cada um com o seu estilo. Três anos depois, o selo Graphic MSP apresentou histórias mais longas e elaboradas, com foco nos leitores jovens e adultos. A Coleção Turma da Mônica surge neste contexto.

Em Mônica é Daltônica?, os meninos colocam em prática um plano infalível para acabar com o poder da menina: fingem que ela está daltônica e que, para sobreviver, não poderá mais se zangar ou usar a sua força.

O texto e as ilustrações são de um livro de literatura, não de HQ. Mostram os personagens em uma perspectiva diferente daquela que estamos acostumados nas histórias da turma, mais larga, ampliada. Odilon consegue dar sua visão dos personagens, ao mesmo tempo em que mantém as referências dos personagens criados por Mauricio.

“Quando recebi as primeiras páginas, foi difícil conter o fascínio. Ver a minha história e os meus personagens ganharem formas, enquadramentos e traços tão distintos e, ainda assim, enxergar a sua essência ali foi um presente. Daqueles que a gente adora ganhar. As belíssimas aquarelas de Odilon têm um ar clássico, uma leveza gostosa, um movimento fluido. Difícil não imaginar os personagens se movendo vivendo aquelas situações. Em todas as suas emoções… e cores”, escreveu Mauricio.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Serviço

Mônica é Daltônica?

Escritor: Mauricio de Sousa

Ilustrador: Odilon Moraes

Editora: Companhia das Letrinhas e Mauricio de Sousa Editora

Preço: R$ 34,90