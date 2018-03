MIS faz a última Maratona Infantil de 2012

Quem estiver livre neste domingo, dia 16, pode aproveitar a última edição Maratona Infantil 2012, realizada pelo Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.

Das 10 às 17 horas haverá exibições de filmes, oficinas, circo, teatro, shows e contação de histórias. Para esta edição, o projeto fechou uma parceria com a Brinque-Book e serão realizadas atividades baseadas em livros publicados pela editora. A entrada é gratuita, e a programação ocorrerá em espaços variados do museu. Confira as atividades:

Das 10 às 17 horas

Intervenções circenses

Das 10 às 17 horas

Oficina de arte Brinque-Book, com a Recreart

Das 10 às 11 horas, das 13 às 14 horas e das 15 às 16 horas

Oficina de dublagem, com a equipe Educativo MIS

Das 10 às 11h horas

Contação de histórias do livro Mamãe É um Lobo, de Ilan Brenman, da Brinque-Book, com Marina Bastos

Às 11 horas

Bate-papo Brinque-Book, com o autor Ilan Brenman

Das 11 às 12 horas e das 14 às 15 horas

Espetáculo Festa no Céu, com a Cia. Rodamoinho



Das 11 às 12 horas

Oficina Brinque-Book Caixa de Papelão, inspirada no livro O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King, com o Professor Sassá



Às 12h, 13h30, 15h e 16h

Intervenção Realejo Poético, com a Cia. Patética



Das 12 às 13 horas

Oficina Brinque-Book Dobradura, com o livro O Jornal , de Patricia Auerbach, com a autora



Das 13 às 14horas

Oficina Brinque-Book Canta e Dança, com o livro Canta e Dança, de Suzana Sanson



Das 14 às 15 horas

Contação de histórias Brinque-Book, do livro O Rato e o Alfaiate, de Milton Celio, com Kiara Terra



Às 15 horas

Bate-papo Brinque-Book, com o autor Milton Celio





Das 15 às 16 horas

Oficina Brinque-Book Reciclagem, do livro Ana, Guto e o Gato Dançarino, de Michael Stephen Michael King, com o Professor Sassá



Às 16h30

Espetáculo Circo de Pulgas, com a Cia. Circo de Bonecos