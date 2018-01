‘Menina Amarrotada’: relação entre pai e filha, encontros e desencontros

A Menina Amarrotada nasceu num dia cinza. Dos sentimentos, brotaram as imagens e as palavras. Quem conta é a escritora e ilustradora Aline Abreu, que deu vida à garota usando papéis amassados, carvão e muita criatividade. É um livro delicado sobre afetos e desafetos, encontros e desencontros.

Aline conta a história de uma menina que morava do lado de lá, num lugar com atmosfera cinzenta, mas alegre. Tinha coisas comuns, como chuva, sol e folhas que caem com o vento e outras mais raras, como balanço pendurado na árvore. Um dia, o pai da menina, tão acostumado a viajar, se vai. E se ele nunca mais voltar?, pergunta a garota. Como resposta, ela ouve o vento sibilar: nunca, nunca…

Então, a menina amarrota pela primeira vez e tem de decifrar seus sentimentos. O que é isso que ela sente? Tristeza, braveza, raiva? Cada vez que o vento surge, ela amarrota um pouco mais. Até que tem uma ideia: engolir o vento antes de ele virar pensamento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No início, Aline brinca com ilustrações em preto e branco e as nuances do cinza. Depois, quando a menina amarrota, vem o marrom da folha de papel. Ao fim, extrai um amarelo para aquecer o corpo e alma. “Para Menina Amarrotada, queria imagens bem táteis. O papel amassado nasceu com essa personagem, e logo pensei também no carvão, porque queria algum material que sujasse e desse a impressão de que o desenho poderia até sair voando se batesse uma ventania muito forte”, diz Aline.

A maneira como o livro é aberto também é interessante. A leitura se dá na horizontal, não na vertical. E não é por acaso, faz todo sentido dentro da história.

Além de Menina Amarrotada, Aline lançou recentemente outro livro, desta vez como ilustradora. Trata-se de Você É Uma Figurinha, dos escritores Luiz Raul Machado e Ricardo Benevides.

Serviço

Menina Amarrotada

Escritora e ilustradora: Aline Abreu

Editora: Jujuba

Preço: R$ 34

Você É Uma Figurinha

Escritores: Luiz Raul Machado e Ricardo Benevides

Ilustradora: Aline Abreu

Editora: Globinho

Preço: R$ 36