Marx para novos leitores

Marx, Descartes, Sócrates, Kant e Santo Agostinho estão mais acessíveis às crianças e aos adolescentes. A filosofia desses pensadores é tema da coleção Pequeno Filósofo, recém-lançada pela editora Martins Fontes. Na matéria de hoje para o Caderno 2, falo principalmente de O Fantasma de Karl Marx. Abaixo da página, confira trecho de outros livros.

Trecho 1

O Sr. Descartes, tendo ajustado bem seu gorro noturno, penetrou no interior de seu próprio espírito e resolveu procurar nele coisas certas e claramente manifestas.

Inúmeras ideias bailavam em seu espírito: por exemplo, a Terra, o Céu, os Astros, a primeira namoradinha que era um pouco vesga, o resto do pedaço de cera e todas as coisas que ele encontrara em outros tempos. Mas o desafio estava em ter certeza de que tais ideais correspondiam a coisas verdadeiras…

Por exemplo, tenho em meu espírito a ideia do Sol como o vi brilhar ontem, extremamente pequeno no céu; e também essa outra ideia do Sol que a astronomia me ensina, segundo a qual ele me parece várias vezes maior que a Terra. Essas duas ideias não pode corresponder ao mesmo Sol!

O Gênio Ardiloso do Sr. Descartes

Escritor: Jean Paul Mongin

Ilustrador: François Schwoebel

Editora: Martins Fontes

Preço: 24,90

Trecho 2

Antigamente, o professor Kant desprezava o povo ignorante e colocava o conhecimento acima de tudo, embora nunca recusasse uma partida de bilhar ou uma taça de vinho. Jean-Jacques (Rousseau) lhe mostrara, por trás da diversidade das raças e culturas, a unidade da natureza humana, e então ele aprendeu a respeitá-la.

Agora, Jean-Jacques não queria mais saber de filosofia, dedicando todo o seu tempo livre a enriquecer seu herbário. Sua procura por curiosidades botânicas raramente o levavam a Königsberg. Kant estava morrendo de vontade de lhe mostrar a carta que receberam, mas desistiu: Jean-Jacques parecia não entender nada dos assuntos de amor.

O Dia Muito Louco do Professor Kant

Escritor: Jean Paul Mongin

Ilustrador: Laurent Moreau

Editora: Martins Fontes

Preço: 24,90