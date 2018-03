Marina Colasanti e Ciça Fittipaldi são indicações do Brasil ao ‘Nobel’ da literatura infantojuvenil

A escritora Marina Colasanti e a ilustradora Ciça Fittipaldi são as candidatas do Brasil ao prestigioso Prêmio Hans Christian Andersen 2016, considerado o Nobel da literatura infantojuvenil. A inscrição foi feita pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), seção brasileira do International Board on Books for Young People (IBBY).

A FNLIJ foi responsável pela preparação do dossiê das brasileiras, material que é enviado aos 11 membros do júri e à presidência do IBBY para avaliação. Além de informações sobre as autoras, o dossiê apresenta dez livros considerados os mais relevantes da carreira.

Marina Colasanti já esteve nesta Estante de Letrinhas em posts sobre sua vitória no Jabuti 2014 e a resenha do apaixonante Breve História de um Pequeno Amor; Ciça Fittipaldi apareceu por aqui no post sobre Bibliotecas do Mundo, escrito por Daniela Chindler, e na lista de ilustradores selecionados para Bolonha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Prêmio Hans Christian Andersen é entregue a cada dois anos, no primeiro dia da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, realizada no mês de março, na Itália.

Três brasileiros já foram laureados com a premiação: Lygia Bojunga, em 1982, e Ana Maria Machado, em 2000, na categoria escritor, e Roger Mello, no ano passado, na categoria ilustrador. Mello foi o primeiro ilustrador latino-americano a conquistar o prêmio.