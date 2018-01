Marilda Castanha ministra laboratório de ilustração no Espaço das Três, em Perdizes

“Ilustrar é saber orquestrar os recursos que se têm à mão e se

apropriar deles para dar narrativa às imagens.”

Marilda Castanha

O que é ilustrar? Como encontrar o estilo pessoal? Como fazer uma ideia se tornar um livro? Como enfrentar o desafio da página branca?

Essas são algumas das questões que vão nortear o 2.º Laboratório Visual para Narrativas, que será ministrado pela escritora e ilustradora Marilda Castanha, no Espaço das Três, em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

A proposta é discutir as questões acima, com foco no trabalho desenvolvido por cada participante. O público-alvo são interessados em ilustração e artes visuais, estudantes e ilustradores em formação.

O laboratório, com carga horária de 19 horas, ocorrerá entre os dias 22 e 24 de outubro. Nos dois primeiros dias – quinta e sexta-feira -, as aulas serão dadas das 9h às 18h30 e no terceiro dia – um sábado -, apenas no período da manhã, das 9h às 12h. Atenção, as inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, dia 22 de setembro.

Marilda nasceu em Belo Horizonte, em 1964, e começou a ilustrar livros para crianças no fim dos anos 80, período em que cursava Belas Artes na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 1994, recebeu a indicação para a Honour List da International Board on Books for Young People (IBBY). Foi laureada com o Prêmio Jabuti, entre muitos outros. É autora de dezenas de livros, entre eles Pindorama – Terra das Palmeiras, O Rei da Fome, Pula, Gato e Mil e Uma Estrelas.

Serviço

2º Laboratório Visual para Narrativas

Professora: Marilda Castanha

Local: Espaço das Três, na Rua Dr. Homem de Melo, 644, conj. 12, em Perdizes

Quando: Dias 22 e 23 de outubro, das 9h às 18h30, e 24, das 9h às 12h

Valor: R$ 750

Informações: espacodastres@gmail.com