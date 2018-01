Marilda Castanha em dose dupla

Marilda Castanha transforma em ilustrações tudo o que olha: as plantas, o dia ensolarado, o carrinho de pipoca no centro da praça. Nascida em Belo Horizonte, a autora, que viveu a infância em um enorme quintal, trocou a capital mineira pela tranquilidade e a natureza de Santa Luzia, município localizado na região metropolitana com pouco mais de 200 mil habitantes. É no ateliê compartilhado com o marido, Nelson Cruz, parceiro na vida e na arte, que nascem desenhos e palavras que encantam crianças e adultos.

Marilda se apaixonou pela literatura infantil quando ainda cursava Belas Artes na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no fim dos anos 80. Desde então, desenhou palavras de escritores e criou seus próprios livros, em que assina texto e ilustração (abaixo estão 15 deles).

Participou de seminário de ilustração na Bratislava, na Eslováquia, e diversas vezes da exposição Le Immagini della Fantasia, a Mostra Internazionale D’illustrazione per L’Infanzia, em Sármede, na Itália. Recebeu uma série de prêmios ao longo da carreira, entre eles o Jabuti de melhor ilustração, o Prix Graphique Octogone, em Paris, e o Runner-up do Concurso Noma de Ilustração, em Tóquio, com Pindorama, Terra das Palmeiras (Cosac Naify). Com Mil e Uma Estrelas (SM) também ganhou o Jabuti de ilustração e teve a obra selecionada para o prestigioso catálogo White Ravens.

Hoje apresento para vocês os dois mais recentes lançamentos de Marilda: Em Asas de Algodão, da SM, e Conversê, da Galerinha, com texto de Luiz Raul Machado. Confira a seguir:

Em Asas de Algodão

O livro chama a atenção assim que chega às mãos: ele abre na horizontal, não na vertical como a quase totalidade das obras. E não se trata de um mero de detalhe. A estrutura faz todo o sentido nesta história.

Neste livro ilustrado, em que a leitura das imagens e das palavras são fundamentais para a compreensão da história, Marilda narra, em primeira pessoa, a história de um menina que tem um amigo imaginário e, com ele, amadurece e descobre a amizade. Marilda aborda a solidão na infância e brinca com realidade e imaginação.

Tenho um amigo que nem sempre sabe o que se passa comigo. Às vezes me surpreendo com sua chegada. Ainda mais quando acontece assim… do nada.”

Marilda começou a fazer Em Asas de Algodão em 2014, quando viajou para a Itália para estudar ilustração em uma das mais reconhecidas escolas da área, em Sármede, com o mexicano mexicano Gabriel Pacheco. “Gabriel é um ilustrador de grande sensibilidade e sabe tocar em algo muito poético. Tinha de fazer três desenhos durante o curso, mas acabei fazendo o livro inteiro”, conta Marilda.

De volta ao Brasil, o livro, antes sem palavras, ganhou texto e cores. A mineira recorda que os primeiros desenhos eram mais sombrios, em preto, branco e vermelho. Em seu ateliê, acrescentou cores – azul, verde e vermelho intensos –, que surgem com força conforme a história avança. “Neste livro há o texto pontuando, mas a narrativa ocorre nas imagens”, afirma a autora mineira.

Conversê

Neste livro ilustrado, dois irmãos são levados pela mãe para o quarto para dormir, e é ai que se desenrola a narrativa. Inquieto, o mais novo inicia um diálogo com o irmão, questionando o que é o tal de “conversê” que a mãe pedira para parar. A partir dai, os dois conversam sobre vários tipos de conversa – a conversa fiada, a conversa mole, a conversa fora, a conversa pra boi dormir –, sempre com muito afeto.

São as imagens de Marilda que revelam a idade aproximada dos irmãos, o qual peralta o menor é e que revelam o que se passa na imaginação deles.

Serviço

Em Asas de Algodão

Escritora e ilustradora: Marilda Castanha

Editora: SM

Indicação etária da editora: A partir de 6 anos

Preço: R$ 45

Conversê

Escritor: Luiz Raul Machado

Ilustração: Marilda Castanha

Editora: Galerinha

Preço: R$ 49,90

Quer conhecer mais sobre o trabalho da Marilda? Abaixo você encontra 15 livros de sua autoria, incluindo os 2 já apresentados acima, dos mais recentes para os mais antigos.