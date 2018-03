Mar de Palavras une Brasil e Portugal

Um intercâmbio literário e de amizade entre Brasil e Portugal.

Esta é a proposta do projeto Mar de Palavras, da contadora de histórias Penélope Martins, que embarca em novembro para Lisboa para estreitar os laços com o país irmão. Lá, Penélope vai mesclar narrativas e canções das duas nações, que são, ao mesmo tempo, tão próximas e tão distantes.

Nas malas, Penélope, que trocou a advocacia pelo mundo das letras, vai levar livros brasileiros autografados pelos escritores e/ou ilustradores, com dedicatória para as crianças portuguesas. Eles serão doados à biblioteca da Escola Alice Vieira, que leva o nome da premiada escritora portuguesa, cuja obra integra a lista elaborada pela prestigiosa Biblioteca Juvenil Internacional de Munique.

Na volta, Penélope também trará livros, dessa vez encaminhados pelos portugueses para as crianças brasileiras. Eles serão doados para uma biblioteca – aviso assim que o local for definido.

Este post é um convite! Autores de livros infantis e juvenis que quiserem participar do Mar de Palavras e enviar um (ou uns) livro (s) para Portugal, entrem em contato com a Penélope por meio do projetomardepalavras.wordpress.com.