Manuela, a devoradora de livros

A expressão “devorador de livros” nunca vez tanto sentido para mim como quando conheci As Mil e Uma Histórias de Manuela, do escritor Marcelo Maluf e do ilustrador Weberson Santiago.

Maluf conta a história de Manuela, uma garota que devorava livros – de verdade. Sensível, sentia o gosto dos diferentes gêneros. Preferia os de fantasia e suspense, por achá-los mais azedos do que os românticos, que, para ela, pareciam doce de batata doce. Aos 7 anos, toda a biblioteca do avó havia passado pela sua barriga. E olha que ele já havia tentado trocar livros por chocolates!

Depois da biblioteca do avô, ela passou a devorar a da escola. E explicou certa vez para a professora, porque, em vez de ler, comia as obras: “É que os livros têm sabores tão diferentes que eu não consigo parar só na leitura. (…) Quando vejo, já estou comendo!”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dia, um pedaço de papel aparece nas mãos da menina, grudado, feito pelo encravado. E novos papéis passam a brotar pelo corpo, e ela vira outra coisa, ganha uma nova forma. De repente, duas capas nascem em seu corpo. A menina que devorava livros havia virado um.

Fantástica, a história estimula a imaginação do leitor. O que aconteceria se eu, de fato, devorasse livros? O desfecho de Maluf é delicioso. Comer livros alimenta não só o estômago de Manuela, mas a sua alma e a sua mente também.

Serviço

As Mil e Uma Histórias de Manuela

Escritor: Marcelo Maluf

Ilustrador: Weberson Santiago

Editora: Autêntica

Preço: R$ 29