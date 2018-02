Mais Shakespeare

Coincidentemente me deparei hoje, um dia depois da abertura da Olimpíada de Londres, com o livro William Shakespeare e Seus Atos Dramáticos, da coleção Mortos de Fama, da Companhia das Letras, na sala de casa. Cheguei até ele quando meu filho mais velho, o Tom, teve de preparar um trabalho sobre o dramaturgo inglês para a escola. Escrito por Andrew Donkin e ilustrado por Clive Goddard, o livro conta a vida de Shakespeare de um jeito leve, divertido, com muito bom humor. Há inúmeros desenhos do escritor, de sua família, mapas da pequena Stratford, onde o dramaturgo nasceu, e de Londres, roupas da época, entre muitos outros detalhes. É uma delícia de ler. Uma verdadeira biografia para as crianças um pouco crescidas.

A coleção também perfilou outras personalidades, como Albert Einstein, Al Capone, Cleópatra, Elvis, Isaac Newton, Joana D’Arc e Leonardo da Vinci.

Serviço

William Shakespeare e Seus Atos Dramáticos, da coleção Mortos de Fama

Escritor: Andrew Donkin

Ilustrador: Clive Goddard

Editora: Companhia das Letras

Preço: R$ 31