Maior biblioteca infantojuvenil do mundo escolhe 4 livros brasileiros de 2013

A Internationale Jugendbibliothek (IJB) – a mais importante biblioteca de literatura infantil e juvenil do mundo, localizada em Munique, na Alemanha – divulgou na semana passada os livros publicados ao redor do mundo em 2013 que farão parte do catálogo White Ravens. Quatro brasileiros foram selecionados:

A Árvore de Tamoromu

Escritora: Ana Luísa Lacombe

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Formato

As Cores da Escravidão

Escritora: Ieda de Oliveira

Ilustrador: Rogério Borges

Editora: FTD

Bárbaro

Autor: Renato Moriconi

Editora: Companhia das Letrinhas

Sete Patinhos na Lagoa

Escritor: Caio Riter

Ilustrador: Laurent Cardon

Editora: Biruta

A IJB foi criada em 1949 por Jella Lepman, a fundadora do International Board on Books for Young People (IBBY), responsável pelo Prêmio Hans Christian Andersen, espécie de Nobel da literatura infantil e juvenil. Anualmente, a equipe da IJB publica seu catálogo. No Brasil, a pré-seleção dos livros é feita pela Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil (FNLIJ).

O lançamento do White Ravens, que até 2013 ocorria na Feira de Bolonha, será feito na Feira de Frankfurt a partir de agora. Os livros selecionados continuarão sendo expostos na Itália.

