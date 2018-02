Macaquinhos

Com rimas e humor, Macacada conta a história de macacos que vão subindo num galho de árvore. O escritor Maurício Veneza brinca com palavras e números e constrói um texto simples e divertido. As ilustrações de Jean-Claude Alphen apresentam às crianças diversas espécies de macacos: mico-leão-dourado, chimpanzé, gorila, sagui etc. Uma verdadeira macacada!

A obra recebeu o selo Altamente Recomendável, na categoria Criança, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Serviço

Macacada

Editora: Positivo

Escritor: Maurício Veneza

Ilustrador: Jean-Claude Alphen

Faixa etária indicada: a partir de 3 anos

Preço sugerido: R$ 27