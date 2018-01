Mac Barnett e Mauricio de Sousa são destaques da Bienal de São Paulo

A 24.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo terá, entre suas atrações destinadas às crianças, o escritor norte-americano Mac Barnett e o cartunista Mauricio de Sousa. Neste ano, a feira será realizada de 26 de agosto a 4 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

Pouco conhecido entre os brasileiros, Barnett é autor de mais de 20 livros no exterior e integra com frequência listas das mais importantes obras publicadas no ano, como a do jornal The New York Times – em 2015, por exemplo, ele entrou com Leo: A Ghost Story, ilustrado por Christian Robinson (clique aqui para conhecer).

No Brasil há dois livros de Barnett: Os Dois Terríveis, em parceria com o escritor Jory John e o ilustrador Kevin Cornell (Editora Intrinseca), de 2015; e o recém-lançado Sam & Dave Cavaram Um Buraco, com ilustrações de Jon Klassen (Editora Salamandra).

Mais do que obras com ilustrações, Barnett faz livros ilustrados. Neles, texto e imagem são responsáveis por traçar a narrativa. O leitor precisa ler não apenas as palavras, mas também os desenhos, e relacioná-los para construir a história.

Sam & Dave Cavaram Um Buraco conta a história de dois meninos que decidem cavar um buraco até encontrar algo especial. Munidos de pá e capacete, eles começam a cavar. Cansam, param para descansar um pouco e retomam, em outra direção. São as imagens que mostram o quão perto (ou longe) estão do objetivo, brincando com a relação espaço-tempo, e também são elas que contam o desfecho.

Entre os autores brasileiros, o destaque da programação é mais uma vez Mauricio de Sousa, autor sempre presente nas bienais e que, claro, dispensa apresentações. Aproveito aqui também para falar do mais recém-lançamento do cartunista, Chico Bento, 7 anos, ilustrado por Rosinha (Companhia das Letrinhas). O livro faz parte de uma coleção que resgata textos antigos de Mauricio de Sousa e apresenta aos novos leitores com desenhos de importantes ilustradores brasileiros, como Odilon Moraes (clique aqui para conhecer Mônica é Dantônica?).

Em Chico Bento, 7 anos, o cartunista retrata o sétimo aniversário de seu personagem caipira. Neste dia, ele entra em uma gruta e lá faz uma série de descobertas. Rosinha manteve a linha de Chico Bento, acrescentando a ele seu traço e suas cores tão característicos de seu trabalho.

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e neste ano terá como tema Histórias em Todos os Sentidos. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.bienaldolivrosp.com.br ou em pontos físicos da Tickets For Fun. Até 25 de agosto é possível comprar três pacotes com descontos promocionais, de três, cinco ou dez ingressos.

Serviço

24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Quando: de 26 de agosto a 4 de setembro

Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi

Preço: De segunda a quinta-feira, R$ 20; de sexta a domingo, R$ 25

Há meia entrada para estudantes e menores de 12 e maiores de 60 anos não pagam

Sam & Dave Cavaram Um Buraco

Escritor: Mac Barnett

Ilustrador: Jon Klassen

Editora: Salamandra

Preço: R$ 50

Chico Bento, 7 anos

Escritor: Mauricio de Sousa

Ilustradora: Rosinha

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço médio: R$ 35