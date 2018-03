Luiz Gonzaga para crianças

“Esse artista dançava, compunha, cantava e tocava sanfona como poucos;

e tocava violão também, além de outros instrumentos de sopro e percussão. No

triângulo, que ele um dia inventou de botar na música popular, era um ás.”

Há exatos cem anos nascia no município de Exu, em Pernambuco, Luiz Gonzaga. Para marcar a data, chega às livrarias Lua Estrela Baião, A História de Um Rei, da Editora Cortez. O livro sobre um dos mais importantes artistas populares brasileiros foi escrito por Assis Ângelo, jornalista e estudioso da cultura popular, e ilustrador por Luciano Tasso.

Em Lua Estrela Baião, Ângelo conta a história do Rei do Baião por meio de dona Mocinha, uma senhora que mora no Brás, em São Paulo. Ela reúne seus netos e bisnetos para falar sobre o Nordeste e o folclore, os mitos e as lendas do local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o escritor vai além da vida de Luiz Gonzaga: também traça um retrato social e histórico das décadas que percorre. João Gilberto e a Bossa Nova, a Jovem Guarda, as revoltas estudantis na França, a construção do muro de Berlim, Woodstock e a pílula anticoncepcional, Beatles, o Tropicalismo. Uma oportunidade para ler para as crianças e conversar sobre música, cultura, história e muito mais.

As ilustrações de Tasso são lindas e retratam com fidelidade o Nordeste e o povo nordestino. O livro apresenta ainda uma série de imagens de Luiz Gonzaga e de seus discos. No final há curiosidades sobre a vida do artista. Conto algumas, mas vale a pena mergulhar no livro e descobrir as demais…

Você sabia?

Que Luiz Gonzaga morreu pobre e cantando aboio num quarto de hospital, no Recife?

Que antes de ser artista, o sonho de Luiz Gonzaga era fazer parte do bando de Lampião?

Que o forró é uma invenção de Luiz Gonzaga e Zé Dantas e que a primeira música gravada nesse ritmo foi intitulada de Forró Mané Vito, em 1949?

Até sábado, dia 15, a Livraria Cortez, em São Paulo, promove a Exposição 100 Anos Luiz Gonzaga. Na Rua Monte Alegre, 1.074, em Perdizes, estão expostos discos de 78 RPM, compactos e LPs de 10 e 12 polegadas, partituras, fotos e revistas do acervo do Instituto Memória Brasil (IMB). Também é possível conhecer a trajetória do artista. Outras informações: 3873-7111.

Serviço

Lua Estrela Baião, A História de Um Rei

Escritor: Assis Ângelo

Ilustrador: Luciano Tasso

Editora: Cortez

Preço: R$ 38