Londres e Paris para crianças

Não é literatura… mas é uma delícia!

Em Londres e Paris Com Crianças, a jornalista Thais Caramico, editora do Garatujas Fantásticas, transformou seu conhecimento sobre as duas cidades em um guia incrível para quem quer desbravar as capitais com os filhotes. Para escrever o livro, ela revisitou dezenas de lugares, conversou com famílias e selecionou o que considera mais legal e imperdível.

Ao ler o livro, você descobrirá, por exemplo, que em um pub turístico em Londres as crianças podem ficar acompanhadas até as 20 ou 21 horas. Já em restaurantes o horário é um pouco mais esticado. Thais também fala sobre alguns dos clássicos londrinos: Beatles, Peter Pan, Harry Potter e Mafalda! E sobre Diário de um Banana e O Grúfalo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você descobrirá ainda como é ser criança nesses locais e como prepará-las para a aventura.

Há páginas para colorir, sugestões de como entreter as crianças durante eventuais esperas e as deliciosas ilustrações da Tartaruga Feliz, também do Garatujas.

Serviço

Londres e Paris Com Crianças

Escritora: Thais Caramico

Ilustradora: Tartaruga Feliz

Editora: Pulp

Preço: R$ 39,90