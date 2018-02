Lobo na Idade Média

O Lobo no Centeio é o lançamento da escritora e ilustradora Janaina Tokitaka que publico hoje no Caderno 2. Com lindas e assustadoras imagens, Janaina resgata a história do lobisomem. Abaixo da página, veja a dimensão de um dos desenhos no tamanho original e conheça os outros seis livros que ela também escreveu e ilustrou.

Esta é uma das ilustrações que Janaina fez para O Lobo no Centeio. Depois de desenhar em uma folha A2, ela digitalizou e reduziu o material. “Dá para ver os detalhezinhos. Pintar em aquarela desenhos pequenos é difícil, por isso optei por esse processo”, conta Janaina, que dedicou seis meses em período integral ao trabalho. “Apesar de gostar do acaso da aquarela, refaço os desenhos várias vezes quando não fico satisfeita com o resultado.”

Além de cuidar os desenhos de quase 30 títulos, Janaina ilustrou e escreveu O Lobo e o Centeio e os seguintes livros:

Tem um Monstro no Meu Jardim, Editora Escrita Fina

Sétima Noite de Verão, Editora Escrita Fina

Coelhos Lunares, Editora Brinque-Book

Escola de Monstros Madame Mo, Brinque-Book

Monstrotaro, Editora Projeto

Aquarela, Editora Brinque-Book. Este aqui também é lançamento. Clique aqui para saber mais.