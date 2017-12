Livro ‘O Estranho Mundo de Jack’, de Tim Burton, chega ao Brasil

Vinte e três anos após ter sido lançado nos Estados Unidos e virado animação, o livro O Estranho Mundo de Jack, escrito e ilustrado por Tim Burton, chega ao Brasil pelas mãos da Editora Cogobó, especializada em arte e cultura contemporânea.

Quem, como eu, conheceu a animação antes do livro, encontrará no texto, construído em versos rimados, e nas ilustrações de Tim Burton o mesmo clima sombrio, angustiante e divertido. Como não amar a deliciosa e inusitada mistura de Halloween com Natal?

A história, publicada originalmente com o título The Nightmare Before Christmas, começa em uma noite de outono, da Terra das Bruxas. Cansado de apenas fazer “bu”, Jack Esqueleto vaga desanimado pela noite com seu cãozinho fantasma Zero, que leva uma lanterna de abóbora no lugar do focinho.

Ao entardecer, se depara com três grandes portas talhadas nos troncos de árvores. Se encanta por uma delas e, ao abri-la, é sugado imediatamente por um forte tufão. Assim como acontece em Alice no País das Maravilhas, em O Mágico de Oz e em tantas outras histórias, Jack é transportado para um outro mundo.

O esqueleto chega à Cidade do Natal e se encanta. Pega pilhas de presentes, doces, brinquedos, se apega aos enfeites natalinos e à neve que cai, e volta carregado para a Terra das Bruxas. E Jack passa a viver um dilema quase existencial: Por que Papai Noel espalha risos e alegrias e ele, pânico e noites sombrias? Jack Esqueleto arma um plano para mudar tal situação. Sequestra o Papai Noel e tenta fazer um Natal do seu jeito.

Na Cidade do Natal, Papai Noel fazia brinquedos

Quando, em meio ao alarido, ouviu um sonzinho ligeiro.

Surpreso, abriu a porta para ver o que havia,

E eram três criaturinhas estranhamente vestidas.

Estavam juntinhas, formando uma turma.

Feiosas, disseram: ‘Doces ou travessuras!’

Então, Noel, confuso, foi jogado num saco preto

E levado direto para o mestre Jack Esqueleto.

Quem quiser conhecer a vida e a obra do escritor, ilustrador e diretor não pode perder a exposição O Mundo de Tim Burton, em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, até 15 de maio. Clique aqui para ler reportagem do Estadão sobre a mostra.

