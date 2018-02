Literatura infantil no centro do debate

Na semana que vem, dias 1 e 2 de agosto, acontece o terceiro bloco do Conversas ao Pé da Página, cujo tema é O Livro Infantil e o Mediador de Amanhã. O evento, promovido pelo Sesc, unidade Pinheiros, em São Paulo, tem o objetivo de refletir sobre as obras para os jovens leitores e avaliar as tendências atuais, identificando as mudanças e os interesses desse público que está mergulhado em um mundo repleto de estímulos e informações.

Entre os convidados estão o autor e ilustrador Fernando Vilela, o escritor Fabrício Corsaletti, a professora da Unicamp Marisa Lajolo e a socióloga Sylvie Octobre.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.conversapedapagina.com.br