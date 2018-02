A coluna Babel, do Sabático, assinada pela repórter Maria Fernanda Rodrigues, apresenta hoje dados atualizados sobre preço de livros no Brasil e no exterior. Por aqui, os livros infantis custam, em média, R$ 28,60, enquanto em Portugal o valor cai para R$ 16,90. Os números são da empresa alemã GFK e foram coletados entre janeiro e maio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.