Livro apresenta para crianças a infância de João Guimarães Rosa

João, Joãozinho, Joãozito, o Menino Encantado, lançamento do escritor Claudio Fragata, com ilustrações de Simone Matias, da Editora Galera Junior, é uma dessas preciosidades na forma e no conteúdo. Neste livro delicado e poético, Fragata narra a vida de um dos maiores escritores brasileiros, João Guimarães Rosa, e mistura realidade com fantasia.

É possível menino flor, menino rosa? Pois decerto que sim. Sei de um, de nome João, ou melhor, João Rosa, por Joãozito conhecido de todos.”

No livro, Fragata conta a trajetória do menino João, nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, em uma família numerosa. Em capítulos curtos, conta a paixão do garoto pelos animais – das pequenas formigas aos grandes bois – e pelas experiências que fazia com eles. Lembra dos dias que o garoto passava com o pai na venda, encantado com os cheiros que se misturavam ao ar: de café, amendoim, carne-seca, queijo, fumo e cachaça. João adorava ouvir histórias e guardá-las na memória.

Ao longo do livro, o leitor percebe como João era diferente da maioria dos meninos da sua idade. Não ligava para as correrias nem para o futebol. Curioso, aprendera a ler mesmo antes de entrar na escola.

Um dia, Joãozito descobriu os livros. Nada mais nesse mundo deu a ele tamanha felicidade. Daí em diante, passou a brincar com palavras.”

Se apaixonou por uma revista em francês e, após ganhar um dicionário e uma gramática na língua estrangeira, também aprendeu o idioma – e, mais tarde, holandês, alemão e japonês. Mergulhado nos livros, descobriu-se míope. De tanto ler, veio a vontade de escrever, de viajar pelo mundo sem sair de Cordisburgo.

Na história cheia de fantasia, João conhece personagens que viria a criar quando adulto, como Miguilim, do livro Manuelzão e Miguilim, de 1970.

Em seus desenhos, Simone Matias explora variações de marrons, vinhos e verdes. Retrata o menino em sua vida cotidiana, com a família, os bichos e, claro, os livros.

O livro traz ainda um posfácio da escritora Tatiana Belinky, morta em 2013. Nele, ela conta que algumas vezes o personagem supera o autor e, neste livro, Fragata “consegue transformar o menino real Joãozinho Rosa em personagem de ficção, tão extraordinárias são suas aventuras”.

Fragata já esteve nesta Estante de Letrinhas com a Vida É Logo Aqui e a tradução de Viagem ao Centro da Terra, de Julio Verne. E Simone, com O Raminho de Arruda e Tatu-Balão.

Serviço

João, Joãozinho, Joãozito, o Menino Encantato

Escritor: Claudio Fragata

Ilustradora: Simone Matias

Editora: Galera Junior

Preço: R$ 49,90