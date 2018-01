‘Livro’ agora é música!

A maternidade mudou a cantora e compositora Dani Monaco e influenciou profundamente a sua produção. Habituada a compor para a publicidade e a ver suas canções gravadas por outros músicos, com o nascimento dos filhos ela passou a escrever pensando nas crianças. Tudo graças a Olivia, de 8 anos, e Leonardo, de 5. “Eles são minhas inspirações”, confessa.

E a escolha do que gravar nesta estreia no mundo infantil não poderia ter sido mais feliz. Livro é o nome do primeiro single da compositora, produtora de conteúdo da 11:11 ads+arts. “Foi intencional por causa do meu engajamento com a leitura. Antes de ter filhos bem-sucedidos, quero ter filhos leitores.”

E não é só o tema que atrai: a música é alto-astral, mas delicada, uma delícia de ouvir e ficar cantarolando o resto do dia. E tem a participação especialíssima das inspirações de Dani.

A compositora conta que durante a infância não foi muito estimulada a ler, mas faz diferente com os filhos – e se apaixonou pela chamada literatura infantil. “Adoro ilustrações e livro-imagem – são pura arte. Então, em casa, alternamos essas obras mais visuais com as de texto.”

Dani e as crianças gostam dos livros mais longos, cujas histórias se prologam por várias noites. Na cabeceira atualmente está Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. “A literatura é libertadora, nos dá fundamentos para enfrentar a vida.”

Agora ouça e cantarole!

Ah a foto do início do post é de Erika Verginelli