Livraria NoveSete completa 7 anos com programação especial

Imagine uma livraria com acervo especializado em literatura infantil e juvenil, funcionários apaixonados por livros, em um espaço pensado para crianças e adolescentes, com programação diversificada aos fins de semana. Sim, esta livraria existe, fica na Vila Mariana e completa neste sábado sete anos de vida.

A NoveSete nasceu do sonho da ex-publicitária Gislene Gambini e de seu marido e hoje se transformou em um dos principais pontos de encontro de quem gosta de literatura infantil e juvenil, com um enorme galpão de eventos, sala para cursos, deck para apreciar livros e café. Durante a semana, a livraria recebe principalmente alunos e professores e aos sábados, pais, crianças e jovens leitores, escritores e ilustradores.

Ao longo dos sete anos de existência, Gislene viu o mercado amadurecer. “Houve um salto tanto na qualidade como na quantidade dos títulos publicados. Infelizmente, o livro ainda é um produto caro e pouco acessível à maioria da população”, afirma Gislene, hoje à frente da livraria.

Para festejar a data, a NoveSete preparou uma programação especial, no Galpão de Eventos da livraria, e dará 25% de desconto em qualquer livro do acervo.

11 horas – Lançamento de O Coiso Estranho, da Cia. das Letrinhas

De Blandina Franco e José Carlos Lollo

Contação de histórias com Kiara Terra, ilustrações ao vivo de Lollo e sessão de autógrafos

15 horas – Teatro de luzes e sombras

Com Valter Valverde, da Cia. das Luzes e Lendas. Valter contará as histórias A Lenda dos Diamantes, As Cores de Laurinha e Desaparecimento das Cores.

16h30 – Oficina Construa seu Medonho

Confecção de personagens baseados no livro Medonho, de Rosana Rios (Editora Jujuba).

Serviço

Livraria NoveSete

Rua França Pinto, 97 – Vila Mariana (próximo à estação Ana Rosa do Metrô)

Telefone: (11) 5573-7889

www.livrarianovesete.com.br

