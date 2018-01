Literatura Infantil Brasileira: Do Impresso ao Digital abre ano na Universidade do Livro

A Universidade do Livro, da Editora da Universidade Estadual Paulista (Unesp), abrirá o ano letivo com o curso Literatura Infantil Brasileira: Do Impresso ao Digital, ministrado pela professora, pesquisadora, escritora e crítica literária Marisa Lajolo, atual curadora do Prêmio Jabuti, a mais prestigiosa premiação da área. As aulas, com 6 horas de duração, ocorrerão no dias 27 e 28 de janeiro, das 18h30 às 21h30, na Praça da Sé, 108, centro de São Paulo.

A proposta do curso é apresentar o percurso da literatura feita para crianças e adolescentes no Brasil, considerando a instabilidade do próprio conceito de literatura infantil e levando em conta o mercado editorial atual. Também serão discutidas questões como a cultura do impresso x a cultura digital dentro da chamada literatura infantil.

A metodologia do curso é prática, com exercícios individuais e em grupo.

Para o curso, Marisa sugere a leitura dos seguintes textos: A Cultura Letrada, de Márcia Abreu (Ed. Unesp); Meu Aplicativo de Folclore, de Ricardo Azevedo (Ed. Ática); O Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira (Ed. Moderna); o ebook Quem Soltou o Pum?, de Blandina Franco e José Carlos Lollo (Cia. das Letrinhas); A Formação da Leitura no Brasil, de Marisa Lajolo e Regina Zilberman (Ed. Ática); e O Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato (Ed. Globo).

O curso custa R$ 456. Estudantes, profissionais da Unesp e do mercado editorial pagam R$ 364. As inscrições devem ser feitas pela internet (clique aqui para acessar o formulário) até as 15 horas do dia 27.

Para saber mais. Marisa Lajolo é mestre e doutora em Teoria Literária pela Universidade de São Paulo (USP), sob orientação de Antonio Candido. É professora de Teoria Literária da Universidade de Campinas (Unicamp) e do curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro da Academia Paulista de Educação, é autora de diversos livros, entre eles Monteiro Lobato Livro a Livro: A Obra Infantil e Monteiro Lobato Livro a Livro: Obra Adulta.

Serviço

Literatura Infantil Brasileira: Do Impresso ao Digital

Professora: Marisa Lajolo

Quando: 27 e 28 de janeiro, das 18h30 às 21h30 (carga horária 6 horas)

Onde: Praça da Sé, 108, centro de São Paulo

Outras informações: editoraunesp.com.br

Foto: Câmara Brasileira do Livro/Divulgação