Literatura e aquarelas para falar de identidade de gênero e diversidade sexual com as crianças

Refletir sobre o amor, a diversidade e a liberdade por meio da literatura e da pintura. Este é o convite que o projeto AMAR – Coletânea de Livres Infantis, organizado por Thiago Minamisawa e Daniela Santos, faz às crianças e também aos adultos.

O projeto aborda em quatro livros o universo LGBT – uma obra para cada letra. Acompanhadas de aquarelas, as quatro narrativas, dos cineastas e escritores Thiago Minamisawa, Vinicius Cardoso e Bruno H Castro, dialogam com as obras de Safo, Ovídio, Guimarães Rosa e Frida Kahlo. Entre os ilustradores que assinam as imagens estão Rosana Urbes, Cris Eich, Mateus Rios e Marcia Misawa.

AMAR – Coletânea de Livres Infantis será lançada no dia 12 de abril, às 18 horas, na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Além do lançamento, serão expostos os originais das obras e, no fim do mês, haverá oficina e debates.

Confira a programação:

23 de abril (sábado)

Das 14h às 16h – Debate A Diversidade Sexual na Literatura Infantil – A Política Pública e o Mercado Editorial

24 de abril (domingo)

Das 10h às 12h – Oficina de expressão artística com a ilustradora Márcia Misawa

Das 14h às 16h – Debate A Diversidade Sexual na Literatura Infantil – A Pedagogia e a Psicologia

Atenção: Para os debates, é necessário retirar senhas com uma hora de antecedência

Serviço

Mostra AMAR – Coletânea de Livres Infantis

Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37 – perto da Estação Brigadeiro do Metrô

Quando: De 12 a 30 de abril

Horário de funcionamento: De terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Tel.: (11) 3285-6986 / (11) 3288-9447