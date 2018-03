Lançamento de Katia Canton mistura contos de fadas e culinária

Na cesta de Chapeuzinho Vermelho havia bolo e vinho, ou biscoitos e manteiga, dependendo de quem conta a história. Pele de Asno se revelou princesa ao esconder uma joia real dentro de um bolo. Barba Azul, para seduzir as mulheres com que casava – e que matava depois, costumava servir deliciosas receitas. Já a Pequena Vendedora de Fósforos sonhava com uma ceia de Natal que nunca pode experimentar.

Vocês já perceberam como os contos de fadas estão ligados à comida? Essa relação tão íntima entre histórias e alimentação é o eixo do belíssimo A Cozinha Encantada dos Contos de Fadas, da escritora e artista plástica Katia Canton, lançamento da Companhia das Letrinhas.

Pesquisadora dos contos de encantamento, Katia conta na introdução do livro que antigamente a vida era muito difícil e, por isso, os camponeses criavam histórias orais para “entreter, encantar e fazer sonhar”. A luta pela sobrevivência, por segurança, comida e abrigo era constante. Era comum, por exemplo, que os pais tivessem de escolher quais filhos criar e abandonassem os demais, como em João e Maria. Mas, na hora de inventar o desfecho para a trágica história, havia magia, e as crianças encontravam uma casa feita de doces e acabavam com a bruxa má.

Em A Cozinha Encantada dos Contos de Fadas, Katia escolheu 16 histórias escritas pelo francês Charles Perrault, no século 18, pelos irmãos Grimm, na Alemanha, e pelo dinamarquês Hans Christian Andersen – ambos no século 19. Além de contá-las e apresentar as diferenças que existem entre as versões dos diferentes escritores, Katia escolheu receitas que se relacionam com as histórias. Para Chapeuzinho Vermelho, ela mostra como fazer um milk-shake de morango e pãezinhos de queijo; para Pele de Asno, bolo de brigadeiro; para Cinderela, salada de frutas requintada; para o Gato de Botas, salmão real com batatas assadas, etc.

Cada capítulo é aberto por uma estampa diferente, que remete ao conto, delicado trabalho de Juliana Vidigal e Carlo Giovani. Além de escrever, Katia fez as ilustrações dos personagens e do preparo das 23 receitas que acompanham as histórias. Repare também nos detalhes: pequenas colheres marcam o número das páginas, bordas coloridas enfeitam cada capítulo. Um capricho só.

Katia já esteve muitas vezes nesta Estante de Letrinhas, com Fabriqueta de Ideias, Minimaginário de Andersen, Beijo de Artista e a exposição Ontem.

Serviço

A Cozinha Encantada dos Contos de Fadas

Escritora e ilustradora: Katia Canton

Estampas: Juliana Vidigal e Carlo Giovani

Capa e projeto gráfico: Juliana Vidigal

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 42,90