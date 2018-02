Lampião & Lancelote, de Fernando Vilela, chega aos palcos

O livro Lampião & Lancelote, do escritor Fernando Vilela, chega hoje ao teatro do Sesi, em São Paulo. A premiadíssima obra conta a história do desafio que o cavaleiro Lancelote, o melhor da Távola Redonda do Rei Arthur, impõe a Lampião, o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Os dois mundos, à primeira vista tão diferentes, possuem também suas semelhanças, na visão de Vilela. O autor da adaptação para o palco, Bráulio Tavares, utilizou os mesmos elementos. A música original é do compositor Zeca Baleiro. O Caderno 2 publicou uma matéria da Maria Eugênia de Menezes sobre o espetáculo. Clique aqui para ler.

Serviço

Lampião e Lancelote

Teatro do Sesi-SP – Avenida Paulista, 1.313 (Metrô Trianon-Masp)

De 14 de março a 30 de junho; quinta a sábado, às 21 horas, e domingos, às 20 horas

Ingressos: Quintas e sextas-feiras, entrada gratuita; aos sábados e domingos, R$ 10 (R$ 5, meia)

Informações: (11) 3146-7405