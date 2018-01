Jabuti anuncia finalistas

Os organizadores da 55.ª edição do Prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação literária do Brasil, anunciaram hoje os finalistas de suas 27 categorias. Os votos foram apurados ontem, na sede da Câmara Brasileira do Livro (CBL), em São Paulo, mas a divulgação só ocorreu hoje porque o resultado passou por auditoria para correção de eventuais erros.

O resultado da segunda fase será divulgado no dia 17 de outubro. Os mesmos jurados avaliarão todos os dez livros de cada categoria. O prêmio para os vencedores é R$ 3,5 mil. Os anúncios dos ganhadores do livro do ano de ficção e não ficão serão conhecidos em 13 de novembro e receberao R$ 35 mil cada um.

Conheça abaixo os escolhidos nas categorias Infantil, Juvenil e Ilustração de Livro Infantil e Juvenil. Houve empate em algumas colocações:

Infantil

1. Felizes Quase Sempre

34

Antonio Prata

2. Os 33 Porquinhos

Objetiva

José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta

3. Ela Tem Olhos de Céu

Gaivota

Socorro Accioli

4. A Pedra na Praça

Rovlle

Sofia Mariz e Tatiana Mariz

5. Os Meninos de Marte

Melhoramentos

Ziraldo

5. A Ilha do Crocodilo – Contos e Lendas do Timor Leste

FTD

Geraldo Costa

5. Visita à Baleia

Positivo

Paulo Venturelli

5. Era Uma Vez Duas Linhas

Iluminuras

Alonso Alvarez

5. Contos da Terra do Gelo

Editora do Brasil

Rogério Andrade Barbosa

5. Caixinha de Guardar o Tempo

Gaivota

Alessandra Roscoe

6. Psssssssssssssiu!

Callis

Silvana Tavano e Daniel Kondo

7. Primeira Palavra

Abacatte

Tino Freitas

8. Tom

Projeto

André Neves

8. Com Afeto e Alfabeto

Edelbra

Dilan Camargo

9. Estrelas de São João

Manati

Graziela Bozana Hetzel

10. Cultura

Iluminuras

Arnaldo Antunes

Juvenil

1. Namíbia, Não!

Edufba

Aldri Anunciação

2. Os Anjos Contam Histórias

Melhoramentos

Luiz Antonio Aguiar

3. Meio Circulante

Melhoramentos

Edson Rodrigues Filho

4. Decifrando Angelo

Scipione

Luis Dill

5. Ouro Dentro da Cabeça

Autêntica

Maria Valeria Rezende

6. Edgar Allan Poe: o Mago do Terror

Melhoramentos

Jeanette Rozsas

7. Sequestro no Cibermundo

FTD

Marco Túlio Costa

7. Vicente em Palavras

Lê

Caio Ritter

8. Shui: Entre os Vermes da Superfície

Sesi Senai

Paulo Garfunkel

9. Tá Falando Grego?

Rocco

Ricardo Hofstetter

10. O Homem que Sabia a Hora de Morrer

Escritoras

Adelice Souza

Ilustração de livro infantil e juvenil

1. Simbá, o Marujo

Cosac Naify

Fernando Vilela

2. Tom

Projeto

André Neves

3. Cine Bijou

Sesc SP

Caco Galhardo

4. A Máquina do Poeta

SM

Nelson Cruz

5. Bocejo

Companhia das Letras

Renato Moriconi

6. Ziiim

LeYa

Ilka F Mourão

6. O Sonho do Abaporu

Saraiva

Marcelo Cipis

6. Candinho – E o Projeto Guerra e Paz

Companhia das Letras

Antônia Zulma Diniz, Ângela, Demóstenes, Marilu, Martha e Sávia Dumont

6. Os Meninos de Marte

Melhoramentos

Ziraldo

6. Visita à Baleia

Positivo

Nelson Cruz

7. Felizes Quase Sempre

34

Laerte

8. Quando Maria Encontrou João

Nova Fronteira

Rui De Oliveira

9. O Jornal

Brinque Book

Patricia Auerbach

10. Betina Fica Sozinha

Record

Bruna Assis Brasil

10. A Bruxinha e o Dragão

Companhia das Letras

Jean-Claude R Alphen