‘Imagine’, de John Lennon, vira livro com tradução de Marina Colasanti

Imagine, canção de John Lennon que se transformou em um verdadeiro hino da paz mundial, acaba de virar livro. Nele, uma pomba conduz a história em forma de letra e aborda temas fundamentais na nossa sociedade, como tolerância e fraternidade.

Com prefácio de Yoko Ono, o livro, publicado pela V&R Editora em parceria com a Anistia Internacional, foi lançado simultaneamente em 15 idiomas. No Brasil, foi traduzido pela escritora Marina Colasanti, autora reconhecida que, entre outras milhares de premiações, recebeu o Jabuti em 2014 na categoria Melhor Livro pelo infantil Breve História de um Pequeno Amor. Na obra, Marina conta a história de amor entre uma escritora e um pombo.

As ilustrações são do francês Jean Jullien, que em 2015 foi responsável pela criação do símbolo Peace for Paris, em homenagem aos mortos e feridos nos ataques terroristas que atingiram a capital francesa.

Serviço

Imagine

Escritor: John Lennon

Ilustrador: Jean Jullien

Tradução: Marina Colasanti

Editora: V&R

Preço sugerido: R$ 36,90 (capa dura)

(Bia Reis e Cristiane Rogerio)