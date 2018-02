Imaginação solta

Por que os adultos não largam o jornal?

O menino do livro-imagem O Jornal vê seu pai lendo no sofá e tenta, pacientemente, esperá-lo acabar. Espera, espera, espera e se cansa. Ele então começa a imaginar o que poderia fazer com o jornal. Usá-lo como prancha de surfe ou como bote para navegar até uma ilha? Daria também para fazer um chapéu e uma espada, ele descobre. E muito, muito mais coisas.

A autoria do livro é de Patricia Auerbach, que cursou arquitetura e trabalhou com criação publicitária e história da arte. Hoje, ela é arte-educadora, autora e ilustradora de livros infantis.

Abaixo, Patricia conta como surgiu a ideia do livro e como ele foi feito:

Serviço

O Jornal

Autora: Patricia Auerbach

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 26