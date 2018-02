Ilan Brenman, Vanessa Prezoto e a pergunta universal: ‘Como ele foi parar aí dentro?’

Se você é pai ou mãe e ainda não ouviu a pergunta, prepare-se: em algum momento ouvirá. Em Como Ele Foi Parar Aí Dentro?, o escritor Ilan Brenman brinca com a questão, que cedo ou tarde aparece em todos os lares.

Nesta história, Rafaela vive a dúvida pela primeira vez durante um passeio a uma fazenda. Olhando uma vaca, “mais gorda do que nunca”, a menina pergunta para o fazendeiro, que deixa a bomba com os pais dela. Eles não enfrentam a curiosidade da filha e soltam uma desculpa para lá de esfarrapada. “A Geraldina adora comer grama. Um dia, ela estava distraída e comeu um bezerro minúsculo, que começou a crescer dentro dela”, conta a mãe. Rafaela se cala e todos respiram aliviados.

Os pais, que pensaram ter domesticado a curiosidade da garota, são confrontados novamente, desta vez no zoológico. Maricota, uma das girafas, está grávida. “Ela também engoliu o filho”, pergunta Rafaela ao tratador. Ele ri, e a menina, brava com os pais, pergunta de novo. “Então, como ele foi parar aí dentro?” E ouve mais uma desculpa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A situação se repete e uma explicação ainda mais surreal é dada. Rafaela, então, tem a sorte de encontrar Olga, uma amiga de sua mãe que está grávida de oito meses. E surpreende a todos.

Para narrar a história de Rafaela, Brenman conta com a parceria da ilustradora Vanessa Prezoto, autora de O Lanche, já devorado aqui nesta Estante de Letrinhas. Adoro, em especial, as páginas em que Vanessa retrata o que passa na cabeça da menina quando os pais não são claros com ela. Ela vai parar até dentro da barriga da girafa com um filhote!

O Ilan Brenman é um dos meus escritores favoritos e já falei dele aqui. Clique para ler sobre Bocejo, Além da Vidraça da Escola: Formando Novos Leitores e uma entrevista que fiz com ele para o Caderno 2.

Serviço

Como Ele Foi Parar Aí Dentro?

Escritor: Ilan Brenman

Ilustradora: Vanessa Prezoto

Editora: Aletria

Preço: R$ 29,90