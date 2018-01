Ilan Brenman e Ionit Zilberman lançam sequência de ‘Até as Princesas Soltam Pum’

A menina Laura ganhou vida por meio das palavras do escritor Ilan Brenman e dos desenhos da ilustradora Ionit Zilberman, em 2008. Na época, a dupla não fazia ideia dos caminhos que o livro Até as Princesas Soltam Pum (editora Brinque-Book) tomaria. A história da garota que descobre com o pai que, sim, as princesas também soltam pum vendeu 280 mil exemplares e virou peça de teatro no Brasil; no exterior, conquistou territórios inimagináveis: foi traduzida para o espanhol, catalão, coreano, sueco, dinamarquês e italiano. Depois, nasceu, pelas mãos da dupla, Pai, Todos os Animais Soltam Pum?

Passados sete anos da primeira história, Laura cresceu e já sabe que ninguém está livre dos puns. Em O Livro Secreto das Princesas Que Soltam Pum (editora Brinque-Book), ela redescobre na biblioteca de casa o livro que lia com seu pai e percebe que há outros segredos guardados naquelas páginas.

Na sequência da história original, Laura descobre por que os vilões dos contos de fadas são maus. As histórias criadas por Brenman são divertidíssimas. A bruxa malvada de João e Maria, por exemplo, nasceu na região da Baviera, na Alemanha. Sua paixão pelos doces foi herdada dos pais, famosos doceiros que lhe ensinaram seus segredos. Linda, aos 18 anos já era a mais conhecida doceira de seu país e recebia encomendas de toda a Europa. A tragédia acontece quando, acidentalmente, um inseto pousa nos doces que seguiram para o rei de Java.

Em O Livro Secreto das Princesas Que Soltam Pum, Laura também fica sabendo por que o gigante de João e o Pé de Feijão mora no alto da imensa planta e por que a feiticeira de Rapunzel torna maldita a vida do pai da moça.

Brenman já esteve muitas vezes nesta Estante de Letrinhas, com Enganos, livro-imagem feito em parceria com Guilherme Karsten; Como Ele Foi Parar Aí Dentro?, com ilustrações de Vanessa Prezoto; Pai, Não Fui Eu!, com desenhos de AnnaLaura Cantone; e Bocejo, com Renato Moriconi. Em 2012, fiz uma entrevista com ele para o Caderno 2. Ionit também já apareceu por aqui, com Sim Não Talvez, parceria com Raquel Matsushita; Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante, com Mirna Pinsky.

Serviço

O Livro Secreto das Princesas Que Soltam Pum

Escritor: Ilan Brenman

Ilustradora: Ionit Zilberman

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 36,30