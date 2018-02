Alérgica à palha, Rodésia é uma bruxa que prefere voar em rodos que pega da casa dos outros. Um dia ela cai na casa de Caíque, um menino conhecedor de bruxas graças às histórias contadas pela avó Maria. No convívio com Rodésia, ele descobre – e aprende – muitas coisas que nunca havia imaginado.

Para escrever Uma História Bruxólica, lançamento da Globo Livros, o escritor e jornalista Cláudio Fragata buscou referências na cultura popular de Santa Catarina, influenciada pelas lendas folclóricas do arquipélago dos Açores, que falam de histórias de bruxas.

Amanhã, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, haverá contação de histórias com o Grupo Cantos & Contos e sessão de autógrafos com Fragata. Mais informações no convite acima.

Serviço

Uma História Bruxólica

Autor: Cláudio Fragata

Ilustrador: Lúcia Brandão

Editora: Globo Livros

Preço: R$ 35