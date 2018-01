História e músicas de Carnaval

Neste feriado, entre um desfile e outro, entre um bloco e outro, que tal resgatar a história do Carnaval e suas marchinhas?

Um ponto de partida pode ser o Carnavalança, escrito e ilustrado por Mirna Brasil Portella, que carrega no sobrenome uma escola de samba. Nele, a autora conta as origens desta festa que se tornou tão popular no Brasil. Vai a Roma antiga, recorda as comemorações religiosas e como elas se espalharam por vários países europeus, como França e Portugal. O Carnaval, que chegou a ser comemorado nos castelos, em bailes de máscaras, desembarcou no Brasil com os portugueses e foi ganhado, ao longo dos anos, a forma como hoje é conhecido.

Mirna selecionou 35 marchinhas para apresentar às crianças. Entre elas estão Cidade Maravilhosa, Touradas em Madri, Pierrô Apaixonado e Maria Sapatão. Junto com o livro há um CD, com gravações feitas por Mart’Nália, Martinho da Vila, Luiz Melodia, Maria Rita, Chico Buarque e Paula Lima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço

Carnavalança

Escritora e ilustradora: Mirna Brasil Portella

Editora: Escrita Fina

Preço: R$ 39