História do Brasil e sambas-enredos com ilustrações de Ziraldo

Quem gosta de história do Brasil ou de samba não pode perder Aula de Samba – A História do Brasil em Grandes Sambas-Enredos, dos escritores Maria Lucia Rangel e Tino Freitas e ilustrações de Ziraldo, recém-lançado pela Edições de Janeiro. Idealizado pelo produtor musical Martinho Filho, filho de Martinho da Vila, o livro recupera importantes fatos da história do País e seus personagens centrais, como Dom Pedro I, Tiradentes e Getúlio Vargas, entre outros, e revela fotografias e pinturas da época. Há ainda um CD com 11 sambas-enredo clássicos na voz de importantes artistas da música brasileira, como Chico Buarque, Lenine, Zélia Ducan e Leci Brandão.

Tiradentes é o tema do primeiro capítulo. Retratado no samba-enredo que deu o bicampeonato à Império Serrano em 1949, ele nasceu em 1746 em uma fazenda em Minas Gerais, localizada onde fica hoje a cidade que leva o seu nome. Neste capítulo, o leitor aprenderá um pouco sobre fatos da sua infância, a Inconfidência Mineira e o julgamento que o levou à morte. Uma página dupla é reservada para o mundo do samba e outros fatos culturais que retrataram Tiradentes. No CD, o samba-enredo é cantado pelo cantor e compositor Chico Buarque.

A libertação dos escravos é abordada no capítulo Sublime Pergaminho, que mostra o samba-enredo da Unidos de Lucas, de 1968, que deu à escola, liderada pelo carnavalesco Clóvis Bornay, o quinto lugar nos desfiles daquele ano. No texto histórico, os autores falam sobre a Lei Áurea e o processo de soltura dos escravos nos anos que se sucederam. Entre os fatos curiosos destacados no livro há o fato de a princesa Isabel estudar muito – cerca de 12 horas por dia – e ter se formado em química com louvor na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, fato raro para as mulheres daquele tempo. No CD, o samba-enredo é cantado por Emíio Santiago.

Ziraldo fez, além da capa, uma ilustração para cada um dos 11 capítulos.

Serviço

Aula de Samba – A História do Brasil em Grandes Sambas-Enredos

Escritores: Maria Lucia Rangel e Tino Freitas

Ilustrador: Ziraldo

Editora: Edições de Janeiro

R$ 48,90

