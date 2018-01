História de Mirna Pinsky com múltiplos narradores vence prêmio da ABL

Jonas é um garoto de 10 anos que mora em uma cidade litorânea. Tem uma vida simples e vive cercado de bichos, da natureza. Gosta de jogar bola, de mergulhar, de ficar sentado na pedra, de comer melancia. Apesar de estar na 5.ª série, não aprendeu a ler. Ele se esforça, mas não consegue entender como a junção das letras vira uma palavra e como a sequência das palavras vira uma frase.

Com este personagem, a escritora Mirna Pinsky venceu, no começo do mês, o Prêmio Literário de 2014 da Academia Brasileira de Letras (ABL) na categoria Literatura Infantojuvenil. O livro – Um Menino, Sua Amiga, Um Fichário e Dois Preás, da editora FTD – dividiu a premiação com Tanto Mar, de Tatiana Salem Levy, da editora Galera Record.

Mirna conta com delicadeza a história do menino que não conseguia ler, mas que tinha uma enorme sensibilidade para decifrar a natureza ao redor. Jonas sofre com a situação, sente a zombaria dos colegas e encontra apoio em Mirela, filha dos donos da casa que seus pais cuidam. Mais nova que o garoto, Mirela se admira do conhecimento que Jonas tem sobre a natureza. Respeito mútuo.

Inventiva, a escritora lança mão de múltiplos narradores: Jonas, o fichário do menino, as cartas que Mirela escreve para a avó contando das férias e uma carta que o avô do garoto deixou para ele com um segredo. O livro Robinson Crusoe tem um papel central na história – é ele que dá o “clic” em Jonas para a descoberta do mundo das palavras e vira a ponte do menino para desvendar o segredo deixado pelo avô.

As ilustrações de Carlos Fonseca são tão poéticas quanto as linhas de Mirna. Ele revela as paisagens de Jonas e seus animais preferidos com um realismo incrível.

Serviço

Um Menino, Sua Amiga, Um Fichário e Dois Preás

Escritora: Mirna Pinsky

Ilustrador: Carlos Fonseca

Editora: FTD

Preço: R$ 36,60

