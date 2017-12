Guitarrista dos Stones declara amor ao avô em livro infantil

Quando menino, o guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards adorava o tempo que passava com Gus, apelido de seu avô Theodore Augustus Dupree. Músico, ele morava em Londres em uma casa repleta de instrumentos – piano, violino, saxofone e violão – e tocava todos eles. A relação com o avô e a influência que ele teve na vida de Keith são contadas pelo próprio guitarrista em um livro cheio de afeto, Gus e Eu – A História do Meu Avô e do Meu Primeiro Violão, lançamento da Globinho. As ilustrações são da artista plástica Theodora Richards, filha de Keith que herdou o nome do avô.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Keith e Gus saíam para caminhar pelos arredores de Londres. O músico recorda que o avô cantarolava sinfonias inteiras, cantava músicas engraçadas e marchinhas. Andavam sem rumo, pelo prazer de compartilhar a companhia um do outro.

Keith descreve a primeira vez que entrou em uma oficina de uma grande loja de instrumentos musicais. Ficou encantando com violinos pendurados no teto, cornetas pregadas nas paredes, violoncelos, trombones e trompetes sendo reformados e inúmeros violões – traduzidos na edição brasileira como guitarras – que rodavam em uma esteira rolante ao redor da sala. Naquele momento, Keith se apaixonou pelos instrumentos. Foi do avô que Keith ganhou seu primeiro violão, que passou a levar para todos os lados, até para a cama.

No fim do livro, duas páginas contam um pouco sobre Gus e Keith. Há fotografias dos dois nos anos 60 e de Keith na adolescência, tocando e com dois de seus netos.

Assim como no texto, as ilustrações são repletas de afeto. Theodora viajou pela Inglaterra para pesquisar imagens, escarafunchou fotografias antigas da família e pediu para o pai desenhar suas lembranças. Com tudo isso em mãos, recuperou momentos que pai e avô passaram juntos. Ora se atentou aos cenários – à própria cidade, à casa em que Gus morava – ora se fixou nos detalhes. Seus desenhos não são coloridos, mas as páginas estão repletas de cores.

Nas entrevistas que deu quando o livro foi publicado no ano passado na Inglaterra, Keith contou que o nascimento de seu quinto neto o inspirou a escrever e que desejava ser um avô tão bom quando Gus foi para ele. Com este livro, Keith entra para a lista de músicos que já publicaram para crianças, como Bob Dylan, Paul McCartney, Ringo Star e Madonna.

Como diz a frase na contracapa do livro: “Um inspirador tributo à música e à família”.

Serviço

Gus e Eu – A História do Meu Avô e do Meu Primeiro Violão

Escritor: Keith Richards

Ilustradora: Theodora Richards

Editora: Globinho

Preço: R$ 36