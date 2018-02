‘Guerra e Paz’ inspira história

A mais importante obra monumental doada à Organização das Nações Unidas (ONU), os painéis Guerra e Paz, do brasileiro Candido Portinari (1903-1962), ganhou nova vida nas mãos do escritor Eraldo Miranda. Em Guerra e Paz, lançado recentemente pela editora Cria Mineira, Miranda imagina a história por trás dos dois painéis de 14 x 10 metros que, restaurados, vão rodar o mundo.

Com prefácio do cantor Milton Nascimento, o livro narra a história do ponto de vista da Mão Contadora de Histórias. Ela fala de guerras, desesperança e do encontro das Mãos Gélidas da Guerra com as Mãos da Paz. É uma obra para crianças e jovens sobre a cultura da paz.

O livro é ilustrado pelo designer Marcelo Alonso, que mergulhou nos estudos realizados para a criação dos painéis, além das própria obra. Ele utilizou recortes de papel digitalizados, simulando a técnica de colagem, para compor esta caprichosa edição, que foi produzida com um papel especial, de plástico reciclado.

Serviço

Guerra e Paz

Escritor: Eraldo Miranda

Ilustrador: Marcelo Alonso, utilizando os painéis de Candido Portinari

Editora: Cria Mineira

Preço: R$ 57