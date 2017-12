Google homenageia Maurice Sendak

Repararam no doodle do Google de hoje?

É uma homenagem ao escritor e ilustrador de livros infantis Maurice Sendak, que se estivesse vivo faria hoje 85 anos. Sendak morreu em 8 de maio do ano passado, nos Estados Unidos.

A homenagem do Google mostra uma criança fantasiada de monstro, usando uma coroa, em referência à obra Onde Vivem os Monstros?, um clássico do escritor. Ao clicar no doodle, o garoto caminha pelo mundo, seguido por personagens de livros de Sendak. Ao fim, todos se reúnem em volta de um bolo de aniversário com as velas de 85 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Adaptada para o cinema, Onde Vivem os Monstros?, de 1963, conta a história de Max, um garoto que veste uma fantasia de lobo. De tanta malcriação, ele é mandado para o quarto, sem jantar, onde se transporta para uma floresta e viaja de barco até uma ilha, onde vivem os monstros. Lá, é coroado rei e fica livre para mandar e desmandar. Com saudades de casa, ele fica em dúvida sobre suas escolhas.