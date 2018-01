‘Gigante Pouco a Pouco’ está em uma das mais importantes bibliotecas infantis do mundo

O que nos faz diferente aproxima ou afasta as pessoas?

A indagação está no centro de Gigante Pouco a Pouco, do escritor Pablo Albo e da ilustradora Aitana Carrasco, recém-lançado pela Editora Biruta. Publicado originalmente em Barcelona, em 2009, o livro foi escolhido pela Internationale Jugendbibliothek (IJB) – a mais importante biblioteca de literatura infantil e juvenil do mundo, em Munique, na Alemanha – por compor o seu catálogo The White Ravens.

Gigante Pouco a Pouco conta a história de Manuel, um menino aparentemente comum, desses que a gente vive esbarrando – tinha “dois olhos, uma boca com lábios por fora e dentes por dentro e duas pernas terminadas em pés e com dedos no final”, como descreve com bom humor o narrador da história. Um detalhe, porém, o fazia diferente dos demais: seus pais eram gigantes.

Num dia de primavera, a caminho da escola, seus pés começaram a crescer. Diante dos amigos, Miguel se desculpa, mas eles não se importam. Apesar do tamanho desproporcional, eles aproveitam do jeito que podem. Se não dá para jogar futebol, porque um esmagamento pode ser fatal, se utilizam dos passos enormes para fazer excursões.

Manuel continua a crescer, crescer, crescer… Noutro dia, a pipa de um amigo do pequeno gigante voa para longe e se enrosca em uma árvore na cidade vizinha. Manuel estica o braço, alcança o objeto e o retira da árvore, assustando a população. Os moradores do lugar acionam a polícia, o exército, a guarda civil e até o super-homem.

O desfecho é pura solidariedade.

As ilustrações brincam com o perto e o distante, o pequeno e o gigante. São descritivas por um lado e imaginativas do outro. E coloridíssimas!

