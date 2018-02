Garota de 13 anos vive luto após morte da irmã gêmea

Bluebell tem 13 anos e há quase 3 perdeu sua irmã gêmea, Íris. A garota mora com seus outros irmãos – uma mais velha, de 16, e dois mais novos, que, carinhosamente, chama de bebês – e alguns ratinhos, em Londres. Os pais trabalham muito, vivem viajando e pouco param em casa. Para cuidar dos filhos, eles contratam Zoran, um doutorando em História Medieval que passa a integrar a família, e contam com a ajuda da avó, que vive em um sítio nos arredores de Londres.

Este é o panorama de Os Diários de Bluebell – A Vida Depois de Íris, da escritora inglesa Natasha Farrant, lançamento da editora Martins Fontes. Natasha estará em São Paulo neste sábado, onde participará do V Encontro de Literatura Infantojuvenil, na Biblioteca Mário de Andrade (mais informações abaixo).

A história começa num 26 de agosto, cerca de quatro meses antes de a morte de Íris completar três anos. Sob os olhos de Bluebell, Natasha expõe a dinâmica que se instaurou na família com a tragédia. Tímida, Bluebell sofre silenciosamente: sente muitas saudades da irmã, mas não se abre com ninguém; é ótima aluna, mas pouco se relaciona com os colegas na escola. Assim como os irmãos, sentem falta dos pais, com quem conversa principalmente via Skype.



A escritora conta a história por meio de uma série de transcrições de textos do diário da menina e de vídeos que ela grava com a câmera que ganhou quando completou 13 anos.

Nos diários, a menina resgata a vida com Íris, o acidente que a matou, o luto que a família vive e como pais e filhos lutam para ver novamente sentido em estarem juntos. Mostra também a tentativa de estabelecer laços e o seu primeiro amor.

Mas o leitor não vai apenas se emocionar. Mesmo tratando de temas profundos da existência, o livro tem passagens engraçadíssimas. A estrutura da obra, em forma de diários, é leve e contrasta com a dureza das questões abordadas no livro. Lindíssimo.

Agora vai o convite. Neste sábado, dia 20, a escritora e eu participamos de um bate-papo no 5.º Encontro de Literatura Infantil, promovido pela WMF Martins Fontes. O encontro será às 10h30, na Biblioteca Mário de Andrade, no centro. Vamos conversar sobre o livro, sobre processo criativo e literatura infantil e juvenil. Depois, às 12h15, Laura Mattos, editora da Folhinha, mediará uma conversa com o escritor e ilustrador Fernando Vilela e o psicólogo Júlio Rubinstein. Apareçam!

Serviço

Os Diários de Bluebell – A Vida Depois de Íris

Escritora: Natasha Farrant

Tradução: Marilena Moraes

Editora: Martins Fontes

Preço: R$ 29,90

V Encontro de Literatura Infantojuvenil

Quando: Sábado, dia 20

Horário: A partir das 10 horas

Local: Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, 94

Inscrições por e-mail: encontrowmf@wmfmartinsfontes.com.br

