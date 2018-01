Fundação Itaú Social distribui livros gratuitamente

Os livros Dorme, Menino, Dorme, de Laura Herrera e July Macuada, e Tatu-Balão, de Sônia Barros e Simone Matias, foram os selecionados pela Fundação Itaú Social para a campanha Leia Para Uma Criança # Isso Muda o Mundo deste ano. As duas obras serão distribuídas gratuitamente para os interessados – basta preencher o formulário (clique aqui).

Anualmente, uma equipe de profissionais seleciona duas obras de literatura infantil de alta qualidade para a campanha. A fundação se preocupa em oferecer uma diversidade de escritores e ilustradores, gêneros de texto e temas abordados. São feitas pequenas alterações no projeto original, em relação principalmente ao papel da capa e das páginas internas, para torná-lo mais acessível, mas o resultado é bem próximo do encontrado nas livrarias.

Desde o início do projeto, foram distribuídos mais de 40 milhões de livros. No ano passado, as obras selecionadas foram Gato Pra Cá, Rato Pra Lá, de Sylvia Orthof e Graça Lima, e Papai!, de Philippe Corentin.

O Leia Para Uma Criança # Isso Muda o Mundo incentiva que os pais compartilhem a leitura com seus filhos. O público alvo das obras selecionadas são crianças de 0 a 5 anos, mas as mais crescidas, em processo de alfabetização, também se divertirão com as obras.

Na campanha, a fundação destaca que as histórias ajudam as crianças a compreender o mundo, facilitam o aprendizado, ensinam novas palavras, estimulam a criatividade e fortalecem a ligação da criança com o adulto. Ler para alguém é muito mais do que dizer as palavras escritas, pois envolve afeto, respeito e dedicação.