Fundação Itaú Social distribui 4,4 milhões de livros

A Fundação Itaú Social acaba de lançar mais uma campanha de incentivo à leitura, em que convida os adultos a lerem para as crianças e, como incentivo, distribui gratuitamente dois títulos: O Mundo Inteiro, de Liz Garton Scalon e Marla Frazee (Editora Paz e Terra), e E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra (Editora DCL).

No total, a fundação oferecerá 4,4 milhões de exemplares. Indicados para crianças de até 5 anos – mas as um pouco mais velhas também gostarão! -, os livros acompanham folhetos com dicas de leituras.

Para receber a coleção, clique aqui e preencha o formulário. Os livros chegam ao endereço indicado sem nenhum custo.

Edições anteriores. A cada edição da campanha, o Itaú seleciona novos títulos – todos de altíssima qualidade. Nos anos anteriores, os escolhidos foram O Ratinho, o Morango Maduro e o Grande Urso Esfomeado, de Don Audrey Wood e Don Wood (Editora Brinque-Book); Lino, de André Neves (Editora Callis); Poesia na Varanda, de Sônia Junqueira e Flávio Fargas (Editora Gutenberg); Adivinha Quanto Eu Te Amo, de Sam McBratney e Anita Jeram; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque e Ziraldo; e A Festa no Céu – Um Conto no Nosso Folclore, com tradução e ilustrações de Ângela Lago.